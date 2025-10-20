2 de noviembre: Alcaldía de Panamá prohíbe música y fiestas por Día de los Difuntos

La Alcaldía de Panamá informó que, mediante el Decreto Alcaldicio N°11, se establecen disposiciones especiales por la conmemoración del Día de los Difuntos, que se celebrará el 2 de noviembre de 2025.

El decreto restringe la emisión de ruidos y la realización de actividades bailables desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del domingo 2 de noviembre, con el objetivo de preservar el ambiente de respeto y solemnidad propio de la fecha.

Locales que infrinjan decreto de la Alcaldía de Panamá, serán sancionados

Las autoridades municipales recordaron a la ciudadanía y a los establecimientos comerciales que el incumplimiento de esta medida puede acarrear sanciones administrativas, conforme a lo estipulado en el Régimen Municipal.

El Día de los Difuntos es una jornada de reflexión en Panamá, dedicada a rendir homenaje a los seres queridos fallecidos, y se caracteriza por la suspensión de actividades festivas en todo el país.