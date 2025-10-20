MEDUCA modifica condición de nombramientos para docentes en áreas de difícil acceso

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que, en reconocimiento al compromiso y la dedicación de los docentes que laboran en zonas de difícil acceso, se procederá a modificar la condición de nombramiento a período probatorio por uno o dos años, según lo establecido en la Ley y en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 407 de 31 de octubre de 2006, que regula los nombramientos del personal docente en estos centros educativos.
¿Quiénes aplican a la medida según MEDUCA?
Esta medida aplicará siempre que el docente cumpla con los requisitos exigidos para ocupar el cargo y que la vacante haya sido debidamente sometida a concurso público.
El MEDUCA exhortó a todos los educadores beneficiados que reciban solicitudes de pago relacionadas con este proceso a presentar sus denuncias al correo electrónico [email protected], con el fin de garantizar la transparencia en los trámites y la protección de los derechos del personal docente.