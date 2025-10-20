Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2025 - 09:00

MEDUCA modifica condición de nombramientos para docentes en áreas de difícil acceso

El MEDUCA informó que los docentes en áreas de difícil acceso pasarán a período probatorio por uno o dos años, sin necesidad de trámites ni pagos a terceros.

MEDUCA modifica condición de nombramiento 

MEDUCA modifica condición de nombramiento 

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que, en reconocimiento al compromiso y la dedicación de los docentes que laboran en zonas de difícil acceso, se procederá a modificar la condición de nombramiento a período probatorio por uno o dos años, según lo establecido en la Ley y en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 407 de 31 de octubre de 2006, que regula los nombramientos del personal docente en estos centros educativos.

La institución aclaró que para este procedimiento no se requiere realizar ningún trámite en la escuela ni efectuar pagos a terceros o intermediarios, reiterando que todo el proceso se realiza de manera administrativa y sin costo para los educadores.

¿Quiénes aplican a la medida según MEDUCA?

WhatsApp-Image-2025-10-16-at-9.55.08-AM-1228x1536

Esta medida aplicará siempre que el docente cumpla con los requisitos exigidos para ocupar el cargo y que la vacante haya sido debidamente sometida a concurso público.

El MEDUCA exhortó a todos los educadores beneficiados que reciban solicitudes de pago relacionadas con este proceso a presentar sus denuncias al correo electrónico [email protected], con el fin de garantizar la transparencia en los trámites y la protección de los derechos del personal docente.

En esta nota:
Seguir leyendo

Directores y supervisores culminan diplomado de Líderes Educativos

MEDUCA certifica como 'líderes educativos' a más de 600 directores y supervisores

Ministra Lucy Molinar se refiere sobre licitación de laptops para estudiantes y docentes

Recomendadas

Más Noticias