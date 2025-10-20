MEDUCA modifica condición de nombramientos para docentes en áreas de difícil acceso

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que, en reconocimiento al compromiso y la dedicación de los docentes que laboran en zonas de difícil acceso, se procederá a modificar la condición de nombramiento a período probatorio por uno o dos años, según lo establecido en la Ley y en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 407 de 31 de octubre de 2006, que regula los nombramientos del personal docente en estos centros educativos.

La institución aclaró que para este procedimiento no se requiere realizar ningún trámite en la escuela ni efectuar pagos a terceros o intermediarios, reiterando que todo el proceso se realiza de manera administrativa y sin costo para los educadores.

¿Quiénes aplican a la medida según MEDUCA?

Esta medida aplicará siempre que el docente cumpla con los requisitos exigidos para ocupar el cargo y que la vacante haya sido debidamente sometida a concurso público.

El MEDUCA exhortó a todos los educadores beneficiados que reciban solicitudes de pago relacionadas con este proceso a presentar sus denuncias al correo electrónico [email protected], con el fin de garantizar la transparencia en los trámites y la protección de los derechos del personal docente.