Presidente de Paraguay visita Panamá y aborda temas comerciales con el mandatario Mulino

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió este lunes 20 de octubre con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el marco de una visita oficial en la que se abordarán temas relacionados con el comercio y la cooperación bilateral.

Como parte de su agenda, el mandatario paraguayo también tiene prevista una visita a la Asamblea Nacional a la 1:00 p.m. de este lunes.

Vistas de la llegada al Palacio de las Garzas del mandatario paraguayo @SantiPenap y su esposa Leticia Ocampos, quienes fueron recibidos por el presidente de la República de Panamá, @JoseRaulMulino, y la primera dama @mulinomaricel. pic.twitter.com/bZcijGyQlS — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2025

La delegación paraguaya está integrada por autoridades gubernamentales y la primera dama, Leticia Ocampos, quienes acompañan al presidente Peña durante su visita al país.

"Tenemos que ir buscando Panamá como centro de conectividad. Si logramos traer el vuelo directo de Tokio Japón a Panamá, será otra manera más de integrar a nuestra región sur y centro con Asia (...) "Tenemos pronto, en los próximos días, el primer envío de carne para exportación de Paraguay a Panamá, para exportación. Eso es un logro tremendo", detalló el presidente Mulino, durante sus declaraciones a la prensa culminado el encuentro.