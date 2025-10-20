Alcaldía de Panamá: ¿Cómo las empresas pueden participar del Festival Internacional Navideño?

El espíritu navideño se enciende en la capital con el ‘Festival Internacional Navideño 2025 City of the Stars’, por la Alcaldía de Panamá , una celebración que promete llenar de luces, música y alegría la ciudad desde el 30 de noviembre hasta la fiesta de Reyes Magos.

Para participar, las empresas solo deben ingresar al enlace: https://ptycity.mupa.gob.pma/navidad-2025/, completar el formulario con su información nombre de la empresa, cargo, correo electrónico y número de WhatsApp y realizar las consultas pertinentes directamente en el portal.

Alcaldía de Panamá explica las oportunidades de participación

Las compañías interesadas podrán desfilar el domingo 14 de diciembre en la ruta de Calle 50, con un carruaje de 24 x 12 pies, o bien participar en alguna de las más de 50 activaciones y decoraciones que engalanarán parques, avenidas y espacios públicos de la ciudad.

También podrán apoyar como patrocinadores con bebidas, comidas u otros aportes logísticos.

Este evento, considerado la celebración navideña más grande e importante del año en Panamá, tendrá un impacto cultural, económico y turístico que busca posicionar a la ciudad como un destino vibrante, inclusivo y alegre durante la temporada festiva.

Hasta la fecha, más de 20 prestigiosas empresas ya se han inscrito para formar parte de las distintas actividades, que contarán además con la participación de más de 50 delegaciones de entidades públicas y privadas de todo el país.