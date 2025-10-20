Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2025 - 12:02

Panamá es sede de la 27ª Reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica

Más de 2,000 delegados participan en Panamá de la 27ª Reunión del Convenio sobre Diversidad Biológica, que se celebrará hasta el 1 de noviembre.

Noemí Ruíz
Panamá es escenario de un importante encuentro internacional sobre medio ambiente y conservación. Del 18 de octubre al 1 de noviembre de 2025, el país acoge en el Centro de Convenciones Atlapa la 27ª Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-27), junto con la 1ª Reunión del Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8(j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

Ambos eventos reúnen a más de 2,000 delegados de todo el mundo, incluyendo representantes gubernamentales, científicos, líderes de pueblos indígenas y comunidades locales, para debatir sobre la protección de los ecosistemas, el uso sostenible de los recursos naturales y los conocimientos tradicionales relacionados con la biodiversidad.

Estas reuniones buscan avanzar en los compromisos internacionales asumidos bajo el Marco Mundial de la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal, así como fortalecer las estrategias globales frente a la pérdida de especies y la degradación de los ecosistemas.

La elección de Panamá como sede reafirma su papel como punto de encuentro regional en temas de sostenibilidad, ciencia y conservación ambiental, posicionando al país como referente en la promoción de políticas para la protección de la biodiversidad.

