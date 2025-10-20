Delegación de Bélgica visita el Canal de Panamá para impulsar cooperación técnica y sostenible.

El Canal de Panamá recibió una delegación de Bélgica organizada por la Flanders International Technical Agency (FITA). La misión, encabezada por el embajador Daniel Bertrand, estuvo conformada por representantes de Flanders Hydraulics, Arcadis, DEME, Jan De Nul, Sweco y otras entidades.