Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2025 - 11:45

Delegación de Bélgica visita el Canal de Panamá para impulsar cooperación técnica y sostenible

Durante el encuentro con la delegación belga, se presentaron los avances del Plan Estratégico del Canal de Panamá.

ACP
Ana Canto
Por Ana Canto

El Canal de Panamá recibió una delegación de Bélgica organizada por la Flanders International Technical Agency (FITA). La misión, encabezada por el embajador Daniel Bertrand, estuvo conformada por representantes de Flanders Hydraulics, Arcadis, DEME, Jan De Nul, Sweco y otras entidades.

Durante el encuentro, se presentaron los avances del Plan Estratégico del Canal de Panamá, con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de ingeniería, sostenibilidad e innovación marítima entre ambas naciones.

