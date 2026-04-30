Panamá Mascotas -  30 de abril de 2026 - 16:10

Jornada de esterilización en Betania: fechas, precios y requisitos para perros y gatos

Una jornada de esterilización de mascotas se realizará en Betania los días 1 y 2 de mayo, con precios accesibles y servicios veterinarios incluidos.

Jornada de esterilización en Betania.

Jornada de esterilización en Betania.

Linh Nguyen / Unsplash

La actividad busca fomentar el control responsable de mascotas y mejorar su calidad de vida mediante atención veterinaria básica a bajo costo.

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Fechas y lugar

  • Lugar: Betania
  • Días: viernes 1 de mayo y sábado 2 de mayo
  • Se recomienda a los dueños asistir puntualmente según su cita agendada.

Precios de esterilización

  • Gatos: $10
  • Perros criollos: $25
  • Perros de raza: consultar precios

Servicios incluidos

El costo de la jornada incluye varios beneficios para las mascotas:

  • Esterilización
  • Analgésicos
  • Antibióticos
  • Desparasitación
  • Vitaminas
  • Repelente contra pulgas y garrapatas
  • Limpieza de oídos

Recomendaciones importantes

  • Antes de asistir, toma en cuenta lo siguiente:
  • No exceder el ayuno por más de 6 horas
  • Los gatos deben ir dentro de su cargador o funda cerrada
  • No se permitirá el ingreso de mascotas mal transportadas
  • Llegar a la hora asignada

Contacto para agendar

Para más información o reservar cupo, puedes comunicarte a los siguientes números:

  • 6548-3455 / 6288-2555 / 6623-7910
  • 6148-4145 / 6671-0495 / 6529-5373
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Jornada de esterilizaci&oacute;n en Betania.

Jornada de esterilización en Betania.

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