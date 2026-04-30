Jornada de esterilización en Betania: fechas, precios y requisitos para perros y gatos

Como parte del cierre del Mes de la Prevención del Maltrato Animal, la organización SPAY Panamá anunció una Jornada de Esterilización dirigida a perros y gatos en el corregimiento de Betania.
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Fechas y lugar
- Lugar: Betania
- Días: viernes 1 de mayo y sábado 2 de mayo
- Se recomienda a los dueños asistir puntualmente según su cita agendada.
Precios de esterilización
- Gatos: $10
- Perros criollos: $25
- Perros de raza: consultar precios
Servicios incluidos
El costo de la jornada incluye varios beneficios para las mascotas:
- Esterilización
- Analgésicos
- Antibióticos
- Desparasitación
- Vitaminas
- Repelente contra pulgas y garrapatas
- Limpieza de oídos
Recomendaciones importantes
- Antes de asistir, toma en cuenta lo siguiente:
- No exceder el ayuno por más de 6 horas
- Los gatos deben ir dentro de su cargador o funda cerrada
- No se permitirá el ingreso de mascotas mal transportadas
- Llegar a la hora asignada
Contacto para agendar
Para más información o reservar cupo, puedes comunicarte a los siguientes números:
- 6548-3455 / 6288-2555 / 6623-7910
- 6148-4145 / 6671-0495 / 6529-5373