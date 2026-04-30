Jornada de esterilización en Betania: fechas, precios y requisitos para perros y gatos

Jornada de esterilización en Betania.

Como parte del cierre del Mes de la Prevención del Maltrato Animal, la organización SPAY Panamá anunció una Jornada de Esterilización dirigida a perros y gatos en el corregimiento de Betania.

La actividad busca fomentar el control responsable de mascotas y mejorar su calidad de vida mediante atención veterinaria básica a bajo costo.

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Fechas y lugar

Lugar: Betania

Días: viernes 1 de mayo y sábado 2 de mayo

Se recomienda a los dueños asistir puntualmente según su cita agendada.

Precios de esterilización

Gatos: $10

Perros criollos: $25

Perros de raza: consultar precios

Servicios incluidos

El costo de la jornada incluye varios beneficios para las mascotas:

Esterilización

Analgésicos

Antibióticos

Desparasitación

Vitaminas

Repelente contra pulgas y garrapatas

Limpieza de oídos

Recomendaciones importantes

Antes de asistir, toma en cuenta lo siguiente:

No exceder el ayuno por más de 6 horas

Los gatos deben ir dentro de su cargador o funda cerrada

No se permitirá el ingreso de mascotas mal transportadas

Llegar a la hora asignada

Contacto para agendar

Para más información o reservar cupo, puedes comunicarte a los siguientes números:

6548-3455 / 6288-2555 / 6623-7910

6148-4145 / 6671-0495 / 6529-5373