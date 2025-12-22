Mascotas sufren en silencio: por qué la pirotecnia de fin de año puede ser peligrosa

La pirotecnia puede causar miedo y estrés en las mascotas.

Durante diciembre, el uso de pirotecnia vuelve a incrementar en celebraciones familiares y actividades comunitarias, una tradición que para muchas mascotas representa estrés extremo, desorientación y riesgo físico.

Organizaciones de bienestar animal y entidades oficiales han emitido llamados a la prevención para evitar accidentes y afectaciones emocionales en perros y gatos.

El ruido de la pirotecnia y sus efectos en animales domésticos

De acuerdo con la World Animal Protection y veterinarios consultados por la Asociación Mundial de Veterinaria (WVA), el estruendo de los fuegos artificiales puede causar taquicardia, ansiedad, temblores, huidas repentinas e incluso ataques de pánico en mascotas. Estos organismos explican que el oído de los perros puede percibir sonidos hasta cuatro veces más fuertes y a una distancia mucho mayor que el oído humano, lo que intensifica el impacto.

La American Veterinary Medical Association (AVMA) advierte que estos episodios pueden desencadenar pérdida de apetito, conductas agresivas, vómitos y pérdida de orientación. En casos extremos, los animales que huyen pueden sufrir atropellos o extravíos.

Recomendaciones oficiales para proteger a perros y gatos

Según la AVMA y la Sociedad Mundial para la Protección Animal, especialistas recomiendan:

Mantener a las mascotas dentro del hogar durante los fuegos artificiales.

Crear un espacio seguro con juguetes, música o sonidos relajantes.

Usar identificación actualizada con placa y microchip.

Evitar exponerlas directamente al ruido externo.

Veterinarios del Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) han recordado que el estrés prolongado “puede afectar el sistema nervioso y generar problemas respiratorios en animales adultos y en cachorros”, por lo que sugieren consultar previamente si el animal presenta condiciones especiales.

Durante esta temporada, organizaciones insisten en crear conciencia sobre el impacto emocional que la pirotecnia causa en animales domésticos, recordando que protegerlos es parte esencial del bienestar familiar.