Lotería Fiscal 30 de diciembre: lugar del sorteo y cómo asistir

Panameños podrán iniciar el 2026 con dinero extra gracias al tercer sorteo de la Lotería Fiscal , que tendrá lugar el próximo martes 30 de diciembre a la 1:00 p.m., en Los Andes Mall donde se recibirán a los asistentes que deseen presenciar la actividad.

La actividad repartirá miles de dólares entre los participantes, quienes aún están a tiempo de ingresar sus sobres y cumplir con los requisitos para formar parte de esta jornada.

Requisitos para participar en el próximo sorteo

Las personas interesadas deben reunir un mínimo de cinco facturas fiscales emitidas entre el 31 de octubre y el 22 de diciembre. Según explicó Ana Matilde Amado, subsecretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo ideal es que las facturas hayan sido generadas por un equipo autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI) y que incluyan el nombre y número de cédula del consumidor.

En caso de que la factura no contenga estos datos, se permitirá escribirlos en el reverso. Los sobres deberán incluir cinco datos visibles: nombre completo, número de cédula, teléfono, correo electrónico y dirección física.

Amado recalcó que la información externa del sobre debe coincidir exactamente con la registrada en las facturas, ya que cualquier inconsistencia provocará la eliminación automática del participante.

Dónde dejar los sobres para concursar

Los sobres pueden ser depositados en oficinas del MEF y la DGI a nivel nacional, además de centros comerciales afiliados a Pasecom, incluyendo Albrook Mall y Los Andes Mall. La participación no tiene límite.

Los sobres podrán ser entregados hasta el lunes 22 de diciembre, último día habilitado para ingresar al sorteo.