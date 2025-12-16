Lotería Fiscal: tercer sorteo será el martes 30 de diciembre; conoce cómo participar

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que el último sorteo de la Lotería Fiscal de 2025 se realizará el martes 30 de diciembre. La entidad detalló que todos los participantes podrán ingresar los sobres con sus facturas en los comercios autorizados hasta el 23 de diciembre, fecha límite para participar en este sorteo.
Lotería fiscal: ¿Dónde depositar los sobres para participar en el sorteo de diciembre?
Albrook Mall
- Magic Zone
- Carrusel: planta baja
- Zona del Canguro: cerca de Madison
Altaplaza
- Nivel 1: Centro de información
Towncenter
- Torreo Norte, nivel M3, área food court
Westland Mall
- Entrada 1 Amarilla: Pasillo Farmacia Arrocha
- Pasillo de la entrada 4 Limón: a un costado de la escalera eléctrica
Soho Mall
- Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.
Megamall
- Al frente del Super 99
- Entrada principal: frente a Sportline
Centro comercial Los Pueblos
- Pasillo central: frente a McDonald's y a un costado de Energy
Plaza Terronal
- Entre el Supermercado El Rey y Do It Center
Colón 2000
- Planta Baja
Santiago Mall
- Subiendo las escaleras del food court
Federal Mall
- Cerca de la entrada 7
Chiriquí
- Pasillo Bugaba
Atrio de Costa del Este
- Frente a las escaleras eléctricas, diagonal a Dental Lux
Balboa Boutiques
- Primer piso
Los Andes Mall
- Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
- Planta baja, diagonal a la puerta 2
Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal
Solicita tu factura fiscal
- Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
- La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.
- Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.
Reúne tus facturas
- Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.
- Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
- Solo se aceptan facturas originales y legibles.
- Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.
- No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.
Prepara el sobre
Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:
- Nombre completo
- Número de cédula de identidad personal
- Número de teléfono de contacto
- Correo electrónico
- Dirección residencial
- Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Diciembre 2025”)
Deposita tu sobre
Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:
- Administraciones Provinciales de Ingresos
- Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
- Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.