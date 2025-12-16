Lotería Fiscal: tercer sorteo será el martes 30 de diciembre; conoce cómo participar

El tercer sorteo de la Lotería Fiscal será el martes 30 de diciembre.

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que el último sorteo de la Lotería Fiscal de 2025 se realizará el martes 30 de diciembre. La entidad detalló que todos los participantes podrán ingresar los sobres con sus facturas en los comercios autorizados hasta el 23 de diciembre, fecha límite para participar en este sorteo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Lotería fiscal: ¿Dónde depositar los sobres para participar en el sorteo de diciembre?

Albrook Mall

Magic Zone

Carrusel: planta baja

Zona del Canguro: cerca de Madison

Altaplaza

Nivel 1: Centro de información

Towncenter

Torreo Norte, nivel M3, área food court

Westland Mall

Entrada 1 Amarilla: Pasillo Farmacia Arrocha

Pasillo de la entrada 4 Limón: a un costado de la escalera eléctrica

Soho Mall

Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.

Megamall

Al frente del Super 99

Entrada principal: frente a Sportline

Centro comercial Los Pueblos

Pasillo central: frente a McDonald's y a un costado de Energy

Plaza Terronal

Entre el Supermercado El Rey y Do It Center

Colón 2000

Planta Baja

Santiago Mall

Subiendo las escaleras del food court

Federal Mall

Cerca de la entrada 7

Chiriquí

Pasillo Bugaba

Atrio de Costa del Este

Frente a las escaleras eléctricas, diagonal a Dental Lux

Balboa Boutiques

Primer piso

Los Andes Mall

Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court

Planta baja, diagonal a la puerta 2

loteria fiscal 2025 Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal. DGI

Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).

La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.

Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.

Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.

Solo se aceptan facturas originales y legibles.

Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.

No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo

Número de cédula de identidad personal

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Diciembre 2025”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en: