Lotería Fiscal 2025: requisitos que deben cumplir tus facturas para participar

Los sobres deben estar debidamente identificados con los datos de los participantes, a fin de ser considerados válidos para el sorteo de la Lotería Fiscal.

Lotería Fiscal 2025.

Lotería Fiscal 2025.

MEF
El segundo sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el jueves 30 de octubre, en el Mega Mall. Para participar, los ciudadanos tienen hasta el 23 de octubre para depositar los sobres en las urnas ubicadas en los centros comerciales habilitados para el proceso.

Los sobres deben estar debidamente identificados con los datos de los participantes, a fin de ser considerados válidos para el sorteo, según informó la Dirección General de Ingresos (DGI).

Datos en las facturas para participar de la Lotería Fiscal

Facturas fiscales

  • Logo de la DGI
  • Logotipo del comercio
  • RUC, dígito verificador domicilio y nombre comercial del comercio.
  • Información del cliente
  • Palabra FACTURA
  • Número y serie del equipo fiscal que emite las facturas.
  • Fecha hora y desglose de la compra.
  • Logo de la DGI y número serial del equipo (el mencionado anteriormente).

EJEMPLO:

Factura Fiscal
Factura fiscal

Factura fiscal

Facturas electrónicas

Las facturas electrónicas deben contar con la documentación similar que acompaña a las facturas fiscales; sin embargo, hay tres aspectos que deben tener:

  • Tipo de factura (operación interna u otras).
  • CUFE: código único de la factura electrónica.
  • Código QR

EJEMPLO:

facturaelectrónica
Factura electrónica

Factura electrónica

Facturas Auxiliares de la Factura Electrónica (CAFE) - Facturador gratuito

  • Datos del emisor
  • Datos del receptor
  • CUFE
  • Protocolo de autorización
  • Transacción
  • Código QR
  • Pie de página con información de quien la autoriza.

EJEMPLO

Facturador gratuito
Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica (CAFE) - Facturador Gratuito.

Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica (CAFE) - Facturador Gratuito.

