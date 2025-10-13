Panamá inicia Segunda Ronda de Unión Aduanera de Centroamérica

En el marco de la Presidencia Pro Tempore de Panamá en el proceso de integración de la Unión Centroamericana, dio inicio este lunes 13 de octubre la Segunda Ronda de Unión Aduanera de Centroamérica, con la participación de los integrantes de la mesa redactora del Código Uniforme Centroamericano (CAUCA).

Durante esta ronda, los delegados continuarán revisando las propuestas presentadas por el sector privado, canalizadas a través del Comité Consultivo Económico, con el objetivo de fortalecer el marco legal y operativo del comercio regional.

La jornada se desarrolló en la sede de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de Panamá, con la presencia de representantes de los países centroamericanos, directivos de la entidad y autoridades nacionales.

El subdirector logístico de Aduanas, Reynaldo Bello, dio la bienvenida a los asistentes y subrayó la importancia del trabajo conjunto entre las naciones: “Es importante continuar con el espíritu integracionista para avanzar y dar lo mejor en esta hazaña”, expresó Bello durante la inauguración del encuentro.

El Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) constituye el instrumento jurídico que establece las disposiciones básicas de la legislación aduanera para los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), con el propósito de facilitar el funcionamiento del Mercado Común Centroamericano y promover una mayor competitividad económica regional.