Meduca entrega premios a ganadores del Concurso Nacional de Poesía

El Teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo, se convirtió en el escenario ideal para celebrar el Concurso Nacional de Poesía “Los Valores”, una iniciativa organizada por el Centro de Arte y Cultura del Ministerio de Educación ( Meduca ) .

MEDUCA y su compromiso con los valores

image

El evento reunió a estudiantes de primaria, premedia y media de las distintas regiones educativas del país: Panamá Centro, Oeste, Norte, Guna Yala, Los Santos, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Chiriquí, San Miguelito, Coclé, Darién y Colón.

La actividad tiene como objetivo fomentar la creatividad, la lectura y la reflexión sobre los valores, fortaleciendo así la formación integral de niños y jóvenes a través del arte y la cultura.

“Cada estudiante viene a resaltar un valor. Los valores son fundamentales en la formación de los niños y jóvenes, y el hogar es el primer eje donde deben desarrollarse y practicarse”, destacó Elizabeth Piza Villamil, directora del Centro de Arte y Cultura del Meduca. “Cada estudiante viene a resaltar un valor. Los valores son fundamentales en la formación de los niños y jóvenes, y el hogar es el primer eje donde deben desarrollarse y practicarse”, destacó Elizabeth Piza Villamil, directora del Centro de Arte y Cultura del Meduca.

El jurado calificador estuvo integrado por los reconocidos especialistas José Manuel Sánchez Cozzarelli, Abdiel Tapia y Raquel Arosemena, quienes evaluaron la originalidad, la expresión y el mensaje de cada poema.

Ganadores del Concurso Nacional de Poesía “Los Valores”

image

Categoría Primaria:

Britany Santos , región educativa de Chiriquí

, región educativa de Chiriquí Wigun Bonilla , región educativa de Guna Yala

, región educativa de Guna Yala Iania Córdoba, región educativa de Panamá Norte

Categoría Premedia:

Daniella Espino , región educativa de Los Santos

, región educativa de Los Santos Camila Hernández , región educativa de Veraguas

, región educativa de Veraguas Clarisa Pino Cera, región educativa de Colón

Categoría Media Académica:

Hebe Hernández , región educativa de Veraguas

, región educativa de Veraguas Keythin Ford , región educativa de Bocas del Toro

, región educativa de Bocas del Toro Maikelyn González, región educativa de Guna Yala

El Concurso Nacional de Poesía “Los Valores” reafirma el compromiso del Meduca de impulsar la educación integral y promover el arte como herramienta de transformación social en la niñez y juventud panameña.