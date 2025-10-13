Meduca entrega premios a ganadores del Concurso Nacional de Poesía

El Teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo, se convirtió en el escenario ideal para celebrar el Concurso Nacional de Poesía “Los Valores”, una iniciativa organizada por el Centro de Arte y Cultura del Ministerio de Educación (Meduca).
MEDUCA y su compromiso con los valores
El evento reunió a estudiantes de primaria, premedia y media de las distintas regiones educativas del país: Panamá Centro, Oeste, Norte, Guna Yala, Los Santos, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Chiriquí, San Miguelito, Coclé, Darién y Colón.
La actividad tiene como objetivo fomentar la creatividad, la lectura y la reflexión sobre los valores, fortaleciendo así la formación integral de niños y jóvenes a través del arte y la cultura.
El jurado calificador estuvo integrado por los reconocidos especialistas José Manuel Sánchez Cozzarelli, Abdiel Tapia y Raquel Arosemena, quienes evaluaron la originalidad, la expresión y el mensaje de cada poema.
Ganadores del Concurso Nacional de Poesía “Los Valores”
Categoría Primaria:
- Britany Santos, región educativa de Chiriquí
- Wigun Bonilla, región educativa de Guna Yala
- Iania Córdoba, región educativa de Panamá Norte
Categoría Premedia:
- Daniella Espino, región educativa de Los Santos
- Camila Hernández, región educativa de Veraguas
- Clarisa Pino Cera, región educativa de Colón
Categoría Media Académica:
- Hebe Hernández, región educativa de Veraguas
- Keythin Ford, región educativa de Bocas del Toro
- Maikelyn González, región educativa de Guna Yala
El Concurso Nacional de Poesía “Los Valores” reafirma el compromiso del Meduca de impulsar la educación integral y promover el arte como herramienta de transformación social en la niñez y juventud panameña.