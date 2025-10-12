Panamá Nacionales -  12 de octubre de 2025 - 12:31

MEDUCA: lista de nuevos requisitos y procedimientos para selección y nombramiento de personal docente

El MEDUCA anuncio los requisitos y procedimientos para la selección, nombramiento y traslado del personal educativo a nivel nacional.

Nuevos requsiitos para el personal docente.

Nuevos requsiitos para el personal docente.

Ana Canto
Por Ana Canto

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 56 del 10 de octubre de 2025, se establecen los nuevos requisitos y procedimientos para la selección, nombramiento y traslado del personal educativo del Ministerio de Educación (MEDUCA).

Este decreto garantiza la igualdad de condiciones y el acceso público y actualizado a la información sobre el desarrollo de los concursos, reafirmando el respeto hacia los educadores.

Además, busca asegurar que la asignación y obtención de vacantes se realicen con base en el mérito profesional, eliminando las malas prácticas del pasado que exponían a los participantes a largas filas y a la intervención de intermediarios contrarios a la ley.

Nuevos requisitos y procedimientos para la selección y nombramiento del MEDUCA

  1. La implementación de un proceso de evaluación claro y público en cada etapa.
  2. La selección de todas las vacantes será por concurso público.
  3. La realización de los concursos y traslados de forma 100 % digital.
  4. La selección de elegibles basada en los méritos profesionales, éticos, experiencia y formación.
  5. La oportunidad de postular hasta cinco vacantes, según los requisitos establecidos.
  6. La prohibición de prácticas indebidas o influencias externas en la selección de personal.

Información detallada sobre las etapas, requisitos y cronogramas de los concursos, será publicada próximamente en la página web: www.meduca.gob.pa

En esta nota:
Seguir leyendo

MEDUCA: Calendario de días libres para estudiantes y docentes en noviembre

Meduca registra más de 40 mil inscritos en programa para jóvenes y adultos

Panamá participa en los juegos CODICADER 2025 con más de 246 estudiantes de premedia

Recomendadas

Más Noticias