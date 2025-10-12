MEDUCA: lista de nuevos requisitos y procedimientos para selección y nombramiento de personal docente

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 56 del 10 de octubre de 2025, se establecen los nuevos requisitos y procedimientos para la selección, nombramiento y traslado del personal educativo del Ministerio de Educación ( MEDUCA ).

Este decreto garantiza la igualdad de condiciones y el acceso público y actualizado a la información sobre el desarrollo de los concursos, reafirmando el respeto hacia los educadores.

Además, busca asegurar que la asignación y obtención de vacantes se realicen con base en el mérito profesional, eliminando las malas prácticas del pasado que exponían a los participantes a largas filas y a la intervención de intermediarios contrarios a la ley.

Nuevos requisitos y procedimientos para la selección y nombramiento del MEDUCA

La implementación de un proceso de evaluación claro y público en cada etapa. La selección de todas las vacantes será por concurso público. La realización de los concursos y traslados de forma 100 % digital. La selección de elegibles basada en los méritos profesionales, éticos, experiencia y formación. La oportunidad de postular hasta cinco vacantes, según los requisitos establecidos. La prohibición de prácticas indebidas o influencias externas en la selección de personal.

Información detallada sobre las etapas, requisitos y cronogramas de los concursos, será publicada próximamente en la página web: www.meduca.gob.pa