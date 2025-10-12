MEDUCA: lista de nuevos requisitos y procedimientos para selección y nombramiento de personal docente

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 56 del 10 de octubre de 2025, se establecen los nuevos requisitos y procedimientos para la selección, nombramiento y traslado del personal educativo del Ministerio de Educación (MEDUCA).
Además, busca asegurar que la asignación y obtención de vacantes se realicen con base en el mérito profesional, eliminando las malas prácticas del pasado que exponían a los participantes a largas filas y a la intervención de intermediarios contrarios a la ley.
Nuevos requisitos y procedimientos para la selección y nombramiento del MEDUCA
- La implementación de un proceso de evaluación claro y público en cada etapa.
- La selección de todas las vacantes será por concurso público.
- La realización de los concursos y traslados de forma 100 % digital.
- La selección de elegibles basada en los méritos profesionales, éticos, experiencia y formación.
- La oportunidad de postular hasta cinco vacantes, según los requisitos establecidos.
- La prohibición de prácticas indebidas o influencias externas en la selección de personal.
Información detallada sobre las etapas, requisitos y cronogramas de los concursos, será publicada próximamente en la página web: www.meduca.gob.pa