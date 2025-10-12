Calendario PASE-U 2025: pagos programados del 13 al 17 de octubre en estas provincias

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del lunes 13 de octubre continuará con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Colón, Darién y Tortí, e iniciará los desembolsos en Panamá Oeste y Veraguas.
Pagos del PASE-U del 13 al 17 de octubre
Provincia de Colón
- San José del General
- Coclé del Norte
- Miguel de la Borda
- Guásimo
Provincia de Darién
- Paya
- Púcuro
- Boca de Cupe
- Camogantí
- Tucutí
Agencia de Tortí
- Pásiga
- Unión Santeña
- Chimán
Arraiján
- Vista Alegre - Vacamonte
- Juan Demóstenes Arosemena
- Veracruz
- Burunga
- Nuevo Emperador
- Cerro Silvestre
- Arraiján
Coronado
- Chame
- San Carlos
Dirección Provincial de Panamá Oeste
- Capira
- La Chorrera
Veraguas
- Soná
- Santiago
- Cañazas
- Santa Fe
- San Francisco
- Calobre
Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025