Panamá Nacionales -  12 de octubre de 2025 - 12:55

Calendario PASE-U 2025: pagos programados del 13 al 17 de octubre en estas provincias

El IFARHU informó que el horario de atención para el retiro de los cheques del PASE-U será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. en los centros habilitados en cada región.

Pago del PASE-U del IFARHU.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del lunes 13 de octubre continuará con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Colón, Darién y Tortí, e iniciará los desembolsos en Panamá Oeste y Veraguas.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Pagos del PASE-U del 13 al 17 de octubre

Provincia de Colón

  • San José del General
  • Coclé del Norte
  • Miguel de la Borda
  • Guásimo

Provincia de Darién

  • Paya
  • Púcuro
  • Boca de Cupe
  • Camogantí
  • Tucutí

Agencia de Tortí

  • Pásiga
  • Unión Santeña
  • Chimán

Arraiján

  • Vista Alegre - Vacamonte
  • Juan Demóstenes Arosemena
  • Veracruz
  • Burunga
  • Nuevo Emperador
  • Cerro Silvestre
  • Arraiján

Coronado

  • Chame
  • San Carlos

Dirección Provincial de Panamá Oeste

  • Capira
  • La Chorrera

Veraguas

  • Soná
  • Santiago
  • Cañazas
  • Santa Fe
  • San Francisco
  • Calobre

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

