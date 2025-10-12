EN VIVO | Resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional del 12 de octubre del 2025

RESULTADOS DEL SORTEO DOMINICAL DEL 12 DE OCTUBRE DE 2025
Primer premio: 9695
Letras: BACA
Serie: 12
Folio: 2
Segundo premio: 5798
Tercer premio: 3877
Sorteo dominical
Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este 12 de octubre de 2025.
Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 12 de octubre de 2025.
Contenido relacionado: Mira la Pirámide de Chakatín del sorteo dominical del 12 de octubre de 2025