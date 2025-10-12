Colón Nacionales -  12 de octubre de 2025 - 14:03

Programa "Armas y Municiones por Comida y Medicinas" retira más de 20 armas y 700 municiones en Colón

El Programa armas por comida se realizó en el Centro Comercial 4 Altos y contó con la supervisión del ministro de Seguridad, Frank Alexis Abrego.

Programa Armas y Municiones por Comida y Medicinas.

Programa "Armas y Municiones por Comida y Medicinas".

MINSEG

La actividad se realizó en el Centro Comercial 4 Altos y contó con la supervisión del ministro de Seguridad, Frank Alexis Abrego. Del total de armas recolectadas, 6 fueron pistolas, 4 revólveres, 1 fusil y 13 armas tipo pellet. La inversión destinada a esta jornada ascendió a 15,860 dólares, elevando el total anual del programa a más de 235,000 dólares.

El ministro anunció que se contempla extender la iniciativa al distrito de David, en Chiriquí, y repetirla en Colón entre finales de octubre y principios de noviembre, dependiendo del volumen de entregas.



