Programa armas por comida se traslada a los Cuatro Altos de Colón esta semana

El programas de intercambio de armas por comida y medicinas se realizará este viernes 10 de octubre en el Centro Comercial 4 Altos, en la provincia de Colón, en horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1975570437917843798&partner=&hide_thread=false
Este viernes 10 de octubre se desarrollará el programa “Armas y municiones por comida y medicinas” en el centro comercial 4 Altos de Colón, frente al Costo, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.. pic.twitter.com/zVG9OWD5hI— Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2025