Colón Nacionales -  7 de octubre de 2025 - 09:59

Programa armas por comida se traslada a los Cuatro Altos de Colón esta semana

El programa de armas por comida es completamente confidencial, por lo que no será necesario que los participantes brinden declaraciones.

Programa armas por comida.

Ana Canto
Por Ana Canto

El programas de intercambio de armas por comida y medicinas se realizará este viernes 10 de octubre en el Centro Comercial 4 Altos, en la provincia de Colón, en horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

El proceso de entrega es completamente confidencial, por lo que no será necesario que los participantes brinden declaraciones ni explicaciones ante las autoridades presentes.

