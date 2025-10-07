Panamá Oeste Nacionales -  7 de octubre de 2025 - 09:14

Stefany Peñalba: Denuncian a alcaldesa de Arraiján por nepotismo y abuso de autoridad

Presentan denuncia criminal contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, por presunto abuso de autoridad y nombramiento irregular de familiares.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una denuncia criminal fue presentada en contra de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, por el supuesto delito contra la administración pública y abuso de autoridad, tras la presunta promoción de nombramientos de familiares en cargos municipales, lo que estaría violando las normas del Consejo Municipal.

Denuncia criminal contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba

Según los reportes, la denuncia detalla que Peñalba habría favorecido a familiares cercanos mediante nombramientos irregulares, acción que podría constituir un incumplimiento de los protocolos legales y éticos establecidos para los funcionarios públicos.

El proceso legal queda ahora en manos de las autoridades competentes, quienes deberán determinar si existen elementos suficientes para abrir investigación formal y posibles cargos en contra de la alcaldesa.

El caso genera atención en la provincia de Panamá Oeste, donde ciudadanos y líderes comunitarios han pedido transparencia y respeto a las normas municipales en la administración pública.

