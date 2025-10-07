Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2025 - 09:39

Consorcio Cuarto Puente realizará trabajos de limpieza en la carretera Panamericana

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá indicó que estos trabajos se llevarán a cabo del 9 de octubre al 3 de noviembre.

Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

@CPCP_Oficial
Ana Canto
Por Ana Canto

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá informó que, como parte de las obras del proyecto, se llevará a cabo la limpieza de los drenajes existentes ubicados en el hombro de la carretera Panamericana, en el tramo comprendido entre el puente de las Américas y Panamá Pacífico.

Estas labores se realizarán en dirección hacia Arraiján, en las inmediaciones de la estación de combustible Puma de Rodman, y se ejecutarán del 9 de octubre al 3 de noviembre de 2025.

Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar la señalización instalada y seguir las instrucciones del personal de tránsito, con el objetivo de minimizar contratiempos y garantizar la seguridad vial durante el desarrollo de los trabajos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CPCP_Oficial/status/1975562359696728250&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario PASE-U 2025: nuevas regiones se suman al cronograma de pagos del IFARHU

MEDUCA: Calendario de días libres para estudiantes y docentes en noviembre

Caso Odebrecht: Audiencia con Ricardo Martinelli del 11 nov al 19 dic 2025

Recomendadas

Más Noticias