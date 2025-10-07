Consorcio Cuarto Puente realizará trabajos de limpieza en la carretera Panamericana

Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. @CPCP_Oficial

Por Ana Canto El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá informó que, como parte de las obras del proyecto, se llevará a cabo la limpieza de los drenajes existentes ubicados en el hombro de la carretera Panamericana, en el tramo comprendido entre el puente de las Américas y Panamá Pacífico.

Estas labores se realizarán en dirección hacia Arraiján, en las inmediaciones de la estación de combustible Puma de Rodman, y se ejecutarán del 9 de octubre al 3 de noviembre de 2025.

