Consorcio Cuarto Puente realizará trabajos de limpieza en la carretera Panamericana

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá informó que, como parte de las obras del proyecto, se llevará a cabo la limpieza de los drenajes existentes ubicados en el hombro de la carretera Panamericana, en el tramo comprendido entre el puente de las Américas y Panamá Pacífico.
Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar la señalización instalada y seguir las instrucciones del personal de tránsito, con el objetivo de minimizar contratiempos y garantizar la seguridad vial durante el desarrollo de los trabajos.