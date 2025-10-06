Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal abre nuevas plazas de empleo en octubre

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales para distintos cargos técnicos, profesionales y administrativos, como parte del avance de este megaproyecto de infraestructura.
Los interesados podrán aplicar a través del portal de empleos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), donde se detallan los requisitos y perfiles de cada vacante.
Plazas de empleo en el Cuarto Puente
- Topógrafo
- Traductor Inglés–Mandarín / Intérprete
- Coordinador de Compras
- Soldador de 1ra (Cuarto Puente)
- Operador de equipo pesado IRA – Compactadora de vibración
- Diseñador estructural
- Abogado
Cómo postular a las vacantes del Cuarto Puente
- Ingresa al portal oficial del MITRADEL: empleospanama.gob.pa
- Crea una cuenta con tus datos personales.
- Completa tu perfil profesional.
- Adjunta tu hoja de vida actualizada.
- Postúlate a la vacante de tu interés.
El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, considerado uno de los más importantes del país, generará miles de empleos directos e indirectos, impulsando el desarrollo económico y la conectividad entre las provincias de Panamá y Panamá Oeste.