Industria de Microelectrónica y Semiconductores de Panamá, tendrá nuevo líder

Darío Solís fue electo como el nuevo comisionado nacional de la Industria de Microelectrónica y Semiconductores de Panamá, tras presentarse una terna al presidente José Raúl Mulino, según informó la Senacyt.
En este cargo, Solís tendrá importantes responsabilidades, entre ellas:
- Representación comercial y atracción de inversiones en el sector de semiconductores para Panamá.
- Coordinación y consenso entre las entidades que integran la Comisión Nacional de Semiconductores y Microelectrónica.
- Gestión de proyectos, asegurando el cumplimiento de compromisos y acciones asumidas por las dependencias y entidades de la Comisión.
- Representación nacional e internacional del sector de semiconductores panameño.
Darío Solís liderará semiconductores y microelectrónica
Del 7 al 9 de octubre, Solís participará en SEMICON West, la principal exposición de microelectrónica en Norteamérica, que se realizará en el Centro de Convenciones de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. El evento reunirá a líderes de la industria, startups e investigadores, fomentando la colaboración, el intercambio de conocimientos, el desarrollo de talento y la inversión a largo plazo.
La Senacyt destacó que el nuevo comisionado cuenta con una amplia combinación de credenciales académicas, competencias comerciales y experiencia en ciencia y tecnología, incluyendo financiación competitiva y apoyo externo para investigación y desarrollo, así como la captación y formación de talento científico.
La Comisión Nacional de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores es presidida por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, consolidando a Panamá como un país estratégico en el desarrollo tecnológico y la innovación en la región.