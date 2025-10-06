Panamá Nacionales -  6 de octubre de 2025 - 15:55

Industria de Microelectrónica y Semiconductores de Panamá, tendrá nuevo líder

Darío Solís fue electo comisionado nacional de microelectrónica y semiconductores de Panamá, impulsando inversiones y representación internacional.

TReporta

En este cargo, Solís tendrá importantes responsabilidades, entre ellas:

  • Representación comercial y atracción de inversiones en el sector de semiconductores para Panamá.
  • Coordinación y consenso entre las entidades que integran la Comisión Nacional de Semiconductores y Microelectrónica.
  • Gestión de proyectos, asegurando el cumplimiento de compromisos y acciones asumidas por las dependencias y entidades de la Comisión.
  • Representación nacional e internacional del sector de semiconductores panameño.

Del 7 al 9 de octubre, Solís participará en SEMICON West, la principal exposición de microelectrónica en Norteamérica, que se realizará en el Centro de Convenciones de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. El evento reunirá a líderes de la industria, startups e investigadores, fomentando la colaboración, el intercambio de conocimientos, el desarrollo de talento y la inversión a largo plazo.

La Senacyt destacó que el nuevo comisionado cuenta con una amplia combinación de credenciales académicas, competencias comerciales y experiencia en ciencia y tecnología, incluyendo financiación competitiva y apoyo externo para investigación y desarrollo, así como la captación y formación de talento científico.

La Comisión Nacional de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores es presidida por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, consolidando a Panamá como un país estratégico en el desarrollo tecnológico y la innovación en la región.

