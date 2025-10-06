Industria de Microelectrónica y Semiconductores de Panamá, tendrá nuevo líder

Darío Solís fue electo como el nuevo comisionado nacional de la Industria de Microelectrónica y Semiconductores de Panamá, tras presentarse una terna al presidente José Raúl Mulino, según informó la Senacyt.

En este cargo, Solís tendrá importantes responsabilidades, entre ellas:

Representación comercial y atracción de inversiones en el sector de semiconductores para Panamá.

para Panamá. Coordinación y consenso entre las entidades que integran la Comisión Nacional de Semiconductores y Microelectrónica .

. Gestión de proyectos, asegurando el cumplimiento de compromisos y acciones asumidas por las dependencias y entidades de la Comisión.

Representación nacional e internacional del sector de semiconductores panameño.

Darío Solís liderará semiconductores y microelectrónica

Darío Solís resultó electo como el nuevo comisionado nacional de la Industria de Microelectrónica y Semiconductores de Panamá, luego de que se le presentó una terna al presidente de la República, José Raúl Mulino.



La Senacyt detalla que en este cargo Solís deberá cumplir con…

Del 7 al 9 de octubre, Solís participará en SEMICON West, la principal exposición de microelectrónica en Norteamérica, que se realizará en el Centro de Convenciones de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. El evento reunirá a líderes de la industria, startups e investigadores, fomentando la colaboración, el intercambio de conocimientos, el desarrollo de talento y la inversión a largo plazo.

La Senacyt destacó que el nuevo comisionado cuenta con una amplia combinación de credenciales académicas, competencias comerciales y experiencia en ciencia y tecnología, incluyendo financiación competitiva y apoyo externo para investigación y desarrollo, así como la captación y formación de talento científico.

La Comisión Nacional de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores es presidida por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, consolidando a Panamá como un país estratégico en el desarrollo tecnológico y la innovación en la región.