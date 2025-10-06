Sismo de magnitud 4.9 sacude zona cercana a Coiba y Jaqué

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (UP) reportó este sábado un sismo de magnitud 4.9, registrado a las 6:42 p.m. hora local. El evento sísmico ocurrió a 163 km al suroeste de Coiba y a 18 km al sur de Jaqué, con una profundidad de 10 km.

El instituto clasificó el evento como revisado, lo que significa que la información ha sido confirmada tras los análisis iniciales. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas en las zonas cercanas al epicentro.

Sismo 4.9 en Panamá: alerta en Coiba y Jaqué

Especialistas recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las medidas de seguridad ante sismos, como mantener la calma, alejarse de estructuras que puedan colapsar y proteger la cabeza y cuello en caso de movimientos más fuertes.

Este tipo de eventos resalta la importancia de estar preparados y conocer las zonas de riesgo sísmico en Panamá, especialmente en áreas costeras y cercanas a fallas geológicas.