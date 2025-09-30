Un sismo de magnitud 6,9 sacude las costas de Filipinas.

Un sismo de magnitud 6,9 sacudió este martes las costas del centro de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.