Sismo de magnitud 5.0 sacude las costas de Panamá cerca de Isla Coiba

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud 5.0 registrado en horas de la noche del lunes 8 de septiembre, con epicentro localizado a 162 kilómetros de Isla Coiba, en el Pacífico panameño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965377358048997633&partner=&hide_thread=false Un sismo de magnitud 5.0 se registró en horas de la noche cerca de las costas de Panamá, a 162 kilómetros de Isla Coiba. pic.twitter.com/CEBdajHQaL — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2025

Hasta el momento, las autoridades no han informado de víctimas ni daños materiales. El movimiento telúrico fue perceptible en algunas comunidades costeras, sin generar alarma mayor.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recordó a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y seguir las medidas de prevención en caso de sismos, así como tener a mano un plan familiar de emergencias.