Pago del décimo tercer mes al sector público: ¿Será adelantado?

El tercer y último pago del décimo tercer mes para los trabajadores del sector público en Panamá se realizará el jueves 4 de diciembre de 2025, según confirmó el calendario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Tradicionalmente, este desembolso se efectúa antes del 15 de diciembre, misma fecha límite establecida para las empresas del sector privado, recordó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

¿Cómo se calcula el décimo tercer mes?

El monto se obtiene al sumar todos los ingresos del trabajador en los últimos cuatro meses y dividirlos entre 12.

Descuentos aplicables

Seguro Social: 7.25%

7.25% Impuesto sobre la renta: Solo si el salario supera el mínimo no gravable

Las empresas deben cumplir con este pago a más tardar el 15 de diciembre. En caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones administrativas. El décimo tercer mes representa un alivio económico importante para miles de trabajadores en todo el país, tanto del sector público como privado, especialmente en la temporada de fin de año.