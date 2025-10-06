Panamá Nacionales -  6 de octubre de 2025 - 07:51

Pago del décimo tercer mes al sector público: ¿Será adelantado?

El calendario establecido por el MEF, da a conocer la fecha para el pago del décimo tercer mes en el sector público. Conoce cómo se calcula y los descuentos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El tercer y último pago del décimo tercer mes para los trabajadores del sector público en Panamá se realizará el jueves 4 de diciembre de 2025, según confirmó el calendario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Tradicionalmente, este desembolso se efectúa antes del 15 de diciembre, misma fecha límite establecida para las empresas del sector privado, recordó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

¿Cómo se calcula el décimo tercer mes?

El monto se obtiene al sumar todos los ingresos del trabajador en los últimos cuatro meses y dividirlos entre 12.

Descuentos aplicables

  • Seguro Social: 7.25%
  • Impuesto sobre la renta: Solo si el salario supera el mínimo no gravable

Las empresas deben cumplir con este pago a más tardar el 15 de diciembre. En caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones administrativas. El décimo tercer mes representa un alivio económico importante para miles de trabajadores en todo el país, tanto del sector público como privado, especialmente en la temporada de fin de año.

En esta nota:
