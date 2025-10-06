Panamá Nacionales -  6 de octubre de 2025 - 07:41

Combustible en Panamá: Proyecto busca garantizar calidad de la gasolina

Un proyecto de ley relacionado al combustible, propone que Acodeco y la Secretaría de Energía certifiquen el octanaje y la calidad de la gasolina.

Combustible en Panamá

Combustible en Panamá

Dreamstime
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional busca garantizar el octanaje y la calidad de la gasolina que se despacha en las estaciones de combustible del país.

Acodeco y Secretaría de Energía tendrán control de la gasolina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974993040587804743&partner=&hide_thread=false

La propuesta establece que la Acodeco y la Secretaría Nacional de Energía serían las entidades responsables de realizar las certificaciones y verificaciones correspondientes, con el fin de dar mayor confianza y seguridad a los consumidores.

Mientras tanto, la Secretaría de Energía informó los nuevos precios de los combustibles que estarán vigentes en Panamá desde este viernes 3 de octubre hasta el 17 de octubre de 2025.

Precios por galón:

  • Gasolina de 95 octanos: B/.3.45 (-0.8 centésimos)
  • Gasolina de 91 octanos: B/.3.27 (-1.6 centésimos)
  • Diésel: B/.3.17 (+1 centésimo)

El ajuste de precios refleja una leve disminución en las gasolinas, mientras que el diésel registra un ligero aumento.

En esta nota:
Seguir leyendo

Precios del combustible en Panamá: nuevos ajustes en gasolina y diésel será esta semana

MINSA inaugura la primera Jornada Nacional de Capacitación de Radiología Dental

Cursos del INADEH: esto necesitan los panameños y extranjeros para inscribirse

Recomendadas

Más Noticias