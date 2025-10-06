Combustible en Panamá: Proyecto busca garantizar calidad de la gasolina

Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional busca garantizar el octanaje y la calidad de la gasolina que se despacha en las estaciones de combustible del país.
Acodeco y Secretaría de Energía tendrán control de la gasolina
La propuesta establece que la Acodeco y la Secretaría Nacional de Energía serían las entidades responsables de realizar las certificaciones y verificaciones correspondientes, con el fin de dar mayor confianza y seguridad a los consumidores.
Mientras tanto, la Secretaría de Energía informó los nuevos precios de los combustibles que estarán vigentes en Panamá desde este viernes 3 de octubre hasta el 17 de octubre de 2025.
Precios por galón:
- Gasolina de 95 octanos: B/.3.45 (-0.8 centésimos)
- Gasolina de 91 octanos: B/.3.27 (-1.6 centésimos)
- Diésel: B/.3.17 (+1 centésimo)
El ajuste de precios refleja una leve disminución en las gasolinas, mientras que el diésel registra un ligero aumento.