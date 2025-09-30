Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2025 - 14:06

Precios del combustible en Panamá: nuevos ajustes en gasolina y diésel será esta semana

La Secretaría Nacional de Energía publicará esta semana los nuevos precios de los derivados del combustible en Panamá.

Precios del combustible en Panamá cambian

Los precios del combustible en Panamá sufrirán una nueva actualización esta semana, mientras los conductores permanecen atentos a los anuncios de la Secretaría Nacional de Energía (SNE).

Desde el pasado viernes 19 de septiembre de 2025, se aplicó un aumento en el precio máximo de venta de los combustibles, con una vigencia hasta el próximo jueves 2 de octubre.

Precio actual del combustible en Panamá

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 0.922
  • 91 octanos: 0.880
  • Diésel: 0.830
