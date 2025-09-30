CSS confirma pago a Jubilados y pensionados: días de cobro por cheque y ACH

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las fechas oficiales de pago para jubilados y pensionados correspondientes al mes de octubre de 2025.

Según el calendario, los pagos se efectuarán de la siguiente manera:

ACH (depósitos electrónicos): viernes 3 de octubre

viernes Cheques: martes 6 de octubre

Los beneficiarios que cobran mediante cheque deberán acudir a los centros habilitados por la CSS para retirar sus pagos en las fechas indicadas.

Jubilados y pensionados esperan pago de intereses del CEPADEM en espera

Además, los jubilados se mantienen a la espera del pago de intereses del CEPADEM, luego de que la Corte Suprema de Justicia aprobara la Ley 727, que establece su entrega. La CSS recordó que los detalles completos del calendario de pagos 2025 están disponibles en su página web oficial.