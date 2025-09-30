Milei se reúne con Trump en la Casa Blanca tras auxilio financiero de EE. UU.

El presidente argentino, Javier Milei , será recibido el próximo 14 de octubre por Donald Trump en la Casa Blanca, en un encuentro que busca reforzar la alianza estratégica entre Buenos Aires y Washington, según informó el gobierno argentino.

La cita se dará en un momento clave, apenas 12 días antes de las elecciones legislativas en Argentina, y ocurre luego de que Estados Unidos anunciara un auxilio financiero histórico para estabilizar la delicada economía del país sudamericano.

Auxilio financiero de EE. UU. al gobierno de Milei

La semana pasada, el gobierno de Trump confirmó una línea de swap por 20,000 millones de dólares con el Banco Central argentino, además de la compra de deuda pública y una línea de crédito directo. Aunque no se han detallado los montos finales, la medida logró frenar una corrida cambiaria que amenazaba con desbordar el mercado a menos de un mes de los comicios.

El propio Milei destacó en una entrevista con A24 que se trata de un respaldo “nunca visto en la historia del presidente de Estados Unidos hacia Argentina”, y aseguró que el swap permitirá al país “honrar su deuda en caso de ser necesario”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973093376573546924&partner=&hide_thread=false El presidente argentino Javier Milei será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca el próximo 14 de octubre, tras el anuncio la semana pasada de un auxilio financiero de Estados Unidos a uno de sus principales aliados en la región.



El gobierno de Milei indicó en un comunicado… pic.twitter.com/0UyCOL4hqg — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2025

Crisis cambiaria y presión política

La corrida contra el peso obligó al Banco Central a vender más de 1,000 millones de dólares en apenas tres días. Aun así, el dólar paralelo volvió a subir este martes, alcanzando los 1,400 pesos, un incremento del 1.4% en la jornada.

La situación económica se suma a los reveses políticos de Milei en el Congreso, donde enfrenta dificultades para avanzar con sus reformas. En 2026, Argentina deberá afrontar vencimientos por unos 8,500 millones de dólares, lo que mantiene al país en tensión con los mercados.

Antecedentes con el FMI

En abril, el gobierno argentino firmó un nuevo acuerdo por 20,000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que ya había desembolsado un préstamo récord de 50,000 millones en 2018.

Con el auxilio financiero de Estados Unidos y el apoyo político de Donald Trump, Javier Milei apuesta a llegar fortalecido a las legislativas del 26 de octubre, en medio de la crisis cambiaria más delicada de los últimos años.