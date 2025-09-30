Amazon actualiza cámaras Ring con IA, reconocimiento facial y búsqueda de mascotas

Amazon anunció este martes nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) y reconocimiento facial para sus cámaras Ring, diseñadas para instalarse en las puertas de los hogares.
Amazon presenta IA y reconocimiento facial en cámaras Ring
Con esta actualización, las cámaras podrán:
- Reconocer a familiares y amigos, enviando notificaciones como: “Emma está en la puerta”.
- Interactuar con quien toque el timbre mediante la función Alexa+ Greetings, que ofrece saludos personalizados.
- Ayudar a encontrar mascotas perdidas con la nueva aplicación Search Party, que detecta posibles coincidencias a través de la comunidad y la IA.
Según Jamie Siminoff, creador de Ring:
La búsqueda de mascotas, inicialmente para perros, comenzará a implementarse en noviembre de 2025 y luego se extenderá a gatos y otras mascotas. La función permite que vecinos reporten avistamientos y los usuarios reciban alertas con fotos de la mascota perdida, dando control total al propietario sobre la información compartida.
Estas funciones estarán disponibles en dispositivos Ring con resolución 2K y 4K, marcando el primer dispositivo Ring con reconocimiento facial, similar a funciones que Google ofrece desde hace años en sus cámaras Nest.
FUENTE: EFE