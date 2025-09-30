Tecnología Actualidad -  30 de septiembre de 2025 - 11:55

Amazon actualiza cámaras Ring con IA, reconocimiento facial y búsqueda de mascotas

Ring de Amazon integra IA y reconocimiento facial para identificar visitantes y encontrar mascotas. Funciones estarán disponibles desde noviembre y diciembre.

Associated Press
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Amazon anunció este martes nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) y reconocimiento facial para sus cámaras Ring, diseñadas para instalarse en las puertas de los hogares.

Amazon presenta IA y reconocimiento facial en cámaras Ring

Con esta actualización, las cámaras podrán:

  • Reconocer a familiares y amigos, enviando notificaciones como: “Emma está en la puerta”.
  • Interactuar con quien toque el timbre mediante la función Alexa+ Greetings, que ofrece saludos personalizados.
  • Ayudar a encontrar mascotas perdidas con la nueva aplicación Search Party, que detecta posibles coincidencias a través de la comunidad y la IA.

Según Jamie Siminoff, creador de Ring:

“Alexa puede tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar las interacciones con miembros de la familia. Esto estará disponible para nuestros clientes a partir del 1 de diciembre”. “Alexa puede tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar las interacciones con miembros de la familia. Esto estará disponible para nuestros clientes a partir del 1 de diciembre”.

La búsqueda de mascotas, inicialmente para perros, comenzará a implementarse en noviembre de 2025 y luego se extenderá a gatos y otras mascotas. La función permite que vecinos reporten avistamientos y los usuarios reciban alertas con fotos de la mascota perdida, dando control total al propietario sobre la información compartida.

Estas funciones estarán disponibles en dispositivos Ring con resolución 2K y 4K, marcando el primer dispositivo Ring con reconocimiento facial, similar a funciones que Google ofrece desde hace años en sus cámaras Nest.

FUENTE: EFE

