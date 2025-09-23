Calendario de lunas llenas y lluvias de meteoros 2025: fechas y cómo verlas en Panamá

Los amantes de la astronomía en Panamá tienen motivos para estar atentos al cielo durante los últimos meses del año. Según el calendario astronómicos , las tres últimas lunas llenas de 2025 serán superlunas, es decir, se verán más grandes y brillantes porque la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra.

Calendario según el Farmers’ Almanac:

6 de octubre: Luna de la cosecha

Luna de la cosecha 5 de noviembre: Luna del castor

Luna del castor 4 de diciembre: Luna fría

Estas superlunas ofrecen un espectáculo único y son ideales para quienes disfrutan de la fotografía nocturna o simplemente contemplar el cielo.

Lluvias de meteoros en 2025

Además de las superlunas, el calendario astronómico cierra el año con varias lluvias de meteoros que prometen noches llenas de destellos. Según la Sociedad Americana de Meteoros y EarthSky, estas son las fechas clave:

Dracónidas: 8-9 de octubre

8-9 de octubre Oriónidas: 22-23 de octubre

22-23 de octubre Táuridas del Sur: 3-4 de noviembre

3-4 de noviembre Táuridas del Norte: 8-9 de noviembre

8-9 de noviembre Leónidas: 16-17 de noviembre

16-17 de noviembre Geminidas: 13-14 de diciembre

13-14 de diciembre Úrsidas: 21-22 de diciembre

Los expertos recomiendan observarlas en lugares despejados y con poca contaminación lumínica. En Panamá, las áreas rurales y playas alejadas de la ciudad son los mejores puntos para disfrutar de este espectáculo natural.