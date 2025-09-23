Astronomía Actualidad -  23 de septiembre de 2025 - 07:53

Calendario de lunas llenas y lluvias de meteoros 2025: fechas y cómo verlas en Panamá

Descubre las fechas del calendario de las últimas superlunas de 2025 y las lluvias de meteoros más esperadas. Conoce cuándo y cómo observarlo desde Panamá.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los amantes de la astronomía en Panamá tienen motivos para estar atentos al cielo durante los últimos meses del año. Según el calendario astronómicos, las tres últimas lunas llenas de 2025 serán superlunas, es decir, se verán más grandes y brillantes porque la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra.

Calendario según el Farmers’ Almanac:

  • 6 de octubre: Luna de la cosecha
  • 5 de noviembre: Luna del castor
  • 4 de diciembre: Luna fría

Estas superlunas ofrecen un espectáculo único y son ideales para quienes disfrutan de la fotografía nocturna o simplemente contemplar el cielo.

Luna llena de septiembre podrá verse este domingo 7

Lluvias de meteoros en 2025

Además de las superlunas, el calendario astronómico cierra el año con varias lluvias de meteoros que prometen noches llenas de destellos. Según la Sociedad Americana de Meteoros y EarthSky, estas son las fechas clave:

  • Dracónidas: 8-9 de octubre
  • Oriónidas: 22-23 de octubre
  • Táuridas del Sur: 3-4 de noviembre
  • Táuridas del Norte: 8-9 de noviembre
  • Leónidas: 16-17 de noviembre
  • Geminidas: 13-14 de diciembre
  • Úrsidas: 21-22 de diciembre

Los expertos recomiendan observarlas en lugares despejados y con poca contaminación lumínica. En Panamá, las áreas rurales y playas alejadas de la ciudad son los mejores puntos para disfrutar de este espectáculo natural.

