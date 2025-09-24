WhatsApp lanza traducción de mensajes para chats en varios idiomas

Con más de 3.000 millones de usuarios en más de 180 países, WhatsApp sigue innovando para mantener a sus usuarios conectados sin importar la ubicación. La plataforma anunció la incorporación de la traducción de mensajes, facilitando la comunicación entre personas que hablan distintos idiomas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Para usar la función, basta con mantener presionado un mensaje y tocar "Traducir", eligiendo el idioma deseado. Esto funciona en chats individuales, grupos y actualizaciones de canal.

WhatsApp lanza función de traducción para romper barreras del idioma

image

Los usuarios de Android podrán, además, activar la traducción automática de una conversación completa, de manera que todos los mensajes futuros se traduzcan automáticamente. Las traducciones se realizan en el dispositivo, garantizando la privacidad de los chats, ya que WhatsApp no puede acceder al contenido.

El lanzamiento será gradual para Android y iPhone. Inicialmente, estará disponible en algunos idiomas seleccionados:

Android: inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe.

iPhone: más de 19 idiomas.

WhatsApp espera que esta función rompa las barreras del idioma y permita a los usuarios conectarse más profundamente con familiares, amigos y comunidades en todo el mundo