Oracle controlará algoritmo de TikTok en Estados Unidos tras acuerdo

El gigante tecnológico Oracle se encargará de controlar el algoritmo de recomendaciones de TikTok en Estados Unidos, según informó la Casa Blanca. Esto forma parte del acuerdo para la venta de las operaciones estadounidenses de la popular plataforma de videos.

El gobierno estadounidense ha buscado retirar TikTok de las manos de su empresa matriz china, ByteDance, por preocupaciones de seguridad nacional. La empresa que adquiera las operaciones en EE.UU. tendrá una copia del algoritmo, que será inspeccionado y reentrenado para proteger los datos de los usuarios estadounidenses, según un alto funcionario de la Casa Blanca.

La medida se enmarca en la ley aprobada bajo la administración de Joe Biden, que exige a ByteDance vender sus operaciones en Estados Unidos o enfrentar la prohibición de la aplicación. Legisladores y expresidente Donald Trump han alertado que TikTok podría ser utilizado por China para recopilar datos o influir en contenidos que ven los estadounidenses.

El algoritmo será monitorizado para garantizar que no exista influencia indebida. Además, se anunció que el consejo que supervisará la plataforma en EE.UU. tendrá siete miembros, de los cuales seis serán estadounidenses. Entre los posibles inversores se mencionan Rupert Murdoch y su hijo Lachlan, según declaraciones de Trump.

Se espera que el presidente Trump firme próximamente una orden ejecutiva confirmando que los términos del acuerdo cumplen con los requisitos de seguridad nacional de Estados Unidos.