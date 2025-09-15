Acuerdo entre EE. UU. y China busca que TikTok pase a control estadounidense

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó este lunes en Madrid que el acuerdo comercial marco alcanzado entre Washington y Pekín contempla que la red social TikTok pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos.
Acuerdo entre EE.UU. y China busca que TikTok
Bessent señaló que el acuerdo general aún requiere definición y confirmación en una llamada programada para el viernes entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping.
El anuncio marca un paso significativo en la regulación y control internacional de plataformas tecnológicas, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de datos y la propiedad extranjera de redes sociales populares.