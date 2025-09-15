Estados Unidos Internacionales -  15 de septiembre de 2025 - 10:18

Acuerdo entre EE. UU. y China busca que TikTok pase a control estadounidense

Washington y Pekín alcanzaron un acuerdo marco en Madrid para que TikTok "pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos".

Noemí Ruíz

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó este lunes en Madrid que el acuerdo comercial marco alcanzado entre Washington y Pekín contempla que la red social TikTok pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos.

Bessent señaló que el acuerdo general aún requiere definición y confirmación en una llamada programada para el viernes entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping.

El anuncio marca un paso significativo en la regulación y control internacional de plataformas tecnológicas, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de datos y la propiedad extranjera de redes sociales populares.

