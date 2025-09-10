Panamá Entrevistas -

Acuerdo con Chiquita contempla mejores condiciones para los trabajadores bananeros, según viceministro

El viceministro de Comercio, Eduardo Arango, explicó que durante las conversaciones con la empresa Chiquita para retomar sus operaciones en Panamá también contemplaron mejores condiciones para los trabajadores bananeros. Por otro lado, reiteró la invitación a los creativos para participar de un concurso que ayudará a generar una nueva imagen del país con la marca "Hecho en Panamá".