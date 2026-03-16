Chiquita prueba producción de banano mientras prepara retorno a exportaciones

La multinacional Chiquita Brands International produce actualmente pequeñas cantidades de banano en Panamá como parte de un proceso de prueba para evaluar el comportamiento de la fruta y el funcionamiento de sus plantas empacadoras en la etapa de reactivación de operaciones.

Según explicó el portavoz de la empresa, Alexander Gabarrete, la producción actual es limitada y se destina únicamente al mercado local, mientras se analizan las condiciones para retomar las exportaciones.

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Pruebas para reactivar exportaciones

De acuerdo con la compañía, esta fase inicial permite evaluar tanto la calidad de la fruta como el funcionamiento de las empacadoras que han sido remodeladas.

“Esta etapa nos sirve para observar el comportamiento de las empacadoras, pero también el de la fruta que se está cosechando. Toda esta producción se destina al mercado local y nos permite hacer estimaciones para una pronta exportación”, indicó Gabarrete. “Esta etapa nos sirve para observar el comportamiento de las empacadoras, pero también el de la fruta que se está cosechando. Toda esta producción se destina al mercado local y nos permite hacer estimaciones para una pronta exportación”, indicó Gabarrete.

La empresa señaló que su objetivo es exportar un producto que cumpla con los estándares del mercado internacional, aunque por ahora no existe una fecha definida para reiniciar los envíos al exterior.

Reactivación gradual en Bocas del Toro

La reactivación de la actividad bananera se desarrolla de forma gradual en la provincia de Bocas del Toro, especialmente en la zona de Changuinola, una región históricamente ligada al cultivo del banano.

En octubre pasado, tras varios meses de paralización, la empresa anunció la contratación de más de 1.000 trabajadores para labores de limpieza de fincas, cifra que ha aumentado con la reapertura progresiva de otras áreas de producción.

Nuevo modelo de negocio por Chiquita

El retorno de Chiquita al país también implica un cambio en el modelo de operación, basado ahora en un sistema de aparcería.

En este esquema:

cinco empresas administran el recurso humano encargado de la producción

la multinacional mantiene la asistencia técnica, supervisión y comercialización

Este modelo ha permitido la contratación de más de 1.800 trabajadores en la primera fase de reactivación, en una región donde más del 80 % de la economía depende de la actividad bananera.

FUENTE: EFE