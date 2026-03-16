ETESA recibe máxima calificación de Fitch para emisión de deuda verde

La empresa estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. ( ETESA ) recibió una alineación de “Excelente” en su Marco de Referencia para Deuda Verde por parte de Sustainable Fitch, filial del grupo Fitch Ratings.

Esta evaluación representa la máxima calificación posible dentro de una Second-Party Opinion (SPO), lo que confirma que la empresa cumple con los más altos estándares internacionales en materia de finanzas sostenibles.

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El reconocimiento se dio durante la administración del presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

ETESA marca un precedente en el sector público

El gerente general de ETESA, Roy Morales, destacó que con esta evaluación la empresa se convierte en la primera entidad pública del país en obtener un Marco de Referencia para Deuda Verde.

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Este instrumento establece que los fondos que se obtengan a través de bonos verdes deberán destinarse exclusivamente a proyectos que generen beneficios ambientales y de sostenibilidad.

Según Morales, este paso fortalece la capacidad de la empresa para acceder a mecanismos de financiamiento vinculados a la transición energética.

Marco alineado con estándares internacionales

De acuerdo con la evaluación de Sustainable Fitch, el marco desarrollado por ETESA está alineado con los Principios de Bonos Verdes establecidos por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA).

Entre los puntos clave del reconocimiento destacan:

Calificación “Excelente”, la mayor alineación posible en una Second-Party Opinion.

Primera empresa pública de Panamá en establecer un Marco de Referencia para Deuda Verde.

Cumplimiento con los Principios de Bonos Verdes (GBP) del mercado internacional.

Posibilidad de acceder a instrumentos de financiamiento sostenible mediante deuda verde.

Impulso a proyectos con beneficios ambientales

Con esta certificación, ETESA podrá estructurar emisiones de bonos verdes destinadas a proyectos que contribuyan a mejorar la infraestructura energética y apoyar iniciativas con impacto positivo en el medio ambiente.

La empresa indicó que este avance también busca fortalecer la confianza de los inversionistas y promover prácticas financieras responsables en el sector público.