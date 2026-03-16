Panamá Nacionales -  16 de marzo de 2026 - 08:55

Programa de Saneamiento continúa trabajos en Fernández de Córdoba y 12 de Octubre, en Pueblo Nuevo

El Programa de Saneamiento de Panamá informó que continúan los trabajos de interconexión en Fernández de Córdoba y 12 de Octubre, en Pueblo Nuevo.

Programa de Saneamiento continúa trabajos 

Programa de Saneamiento continúa trabajos 

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Programa de Saneamiento de Panamá informó a los residentes de Pueblo Nuevo que continúan los trabajos de interconexión que se desarrollan en la avenida Fernández de Córdoba y la avenida 12 de Octubre, en el distrito de Panamá.

De acuerdo con la entidad, las labores se realizan a la altura de la subestación policial, como parte de las obras de infraestructura que buscan mejorar el sistema sanitario en la capital.

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Obras forman parte del sistema de saneamiento

Estos trabajos corresponden al proyecto que ejecuta el Programa de Saneamiento de Panamá para optimizar las redes de alcantarillado y mejorar el manejo de aguas residuales en la ciudad.

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Las autoridades indicaron que estas intervenciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura sanitaria y contribuir a la protección del ambiente.

Residentes deben tomar precauciones

El Programa de Saneamiento de Panamá pidió a los residentes y conductores del área tomar las debidas precauciones mientras se desarrollan los trabajos en la zona.

Las labores pueden generar movimiento de maquinaria, presencia de personal técnico y posibles afectaciones temporales en la circulación vehicular.

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