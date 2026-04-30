Fraude de paternidad será delito en Panamá: penas de hasta 5 años de prisión

Con 42 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 510, que incorpora el delito de fraude de paternidad en el Código Penal.

La iniciativa establece sanciones de dos a cinco años de prisión, además de multas de entre cien y quinientos días-multa para quienes incurran en esta conducta.

¿Qué es el fraude de paternidad?

Según el texto aprobado, este delito ocurre cuando un hombre es inducido, mediante engaño u ocultamiento deliberado, a reconocer como hijo a un menor que no es biológicamente suyo, asumiendo responsabilidades legales, económicas y patrimoniales que no le corresponden.

Nueva ley en la Asamblea Nacional: Agravantes del delito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049681952693751817?s=20&partner=&hide_thread=false Con 42 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 510, a través del cual se busca sancionar el fraude de paternidad en la República de Panamá.



“Hoy se hace justicia a muchos hombres silenciosos, muchos… pic.twitter.com/RVY4Vv8Uf3 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 30, 2026

El proyecto contempla un aumento de la pena —de una tercera parte hasta la mitad— en los siguientes casos:

cuando el fraude se mantenga por más de cinco años,

si hay dos o más menores afectados,

o si se obtuvo un beneficio económico reiterado.

Argumentos a favor de la iniciativa

El diputado Jairo Salazar, proponente del proyecto, señaló que la medida busca hacer justicia a hombres que han asumido responsabilidades bajo engaño.

“Hoy se hace justicia a muchos hombres que no se atreven a decir ‘ese hijo no es mío y tuve que mantenerlo por años’”, expresó durante el debate. “Hoy se hace justicia a muchos hombres que no se atreven a decir ‘ese hijo no es mío y tuve que mantenerlo por años’”, expresó durante el debate.

Tras su aprobación en tercer debate, el proyecto deberá ser sancionado por el Ejecutivo para convertirse en ley de la República.