Alcaldía de Panamá crea "mini cuadrilla" con empleo inclusivo

Una iniciativa inclusiva de la Alcaldía de Panamá está cambiando vidas. Se trata de la “mini cuadrilla”, un grupo de trabajadores de baja estatura que, tras enfrentar dificultades para conseguir empleo, hoy forman parte de proyectos comunitarios en la ciudad.

“No porque tenemos pequeña estatura no quiere decir que no podamos trabajar, tenemos las ganas y sabemos hacer de todo”, expresaron los integrantes del equipo. “No porque tenemos pequeña estatura no quiere decir que no podamos trabajar, tenemos las ganas y sabemos hacer de todo”, expresaron los integrantes del equipo.

Alcaldía de Panamá: De la exclusión a una oportunidad

Randy, Víctor, Edward y Josué contaron al equipo de TReporta los obstáculos que enfrentaron durante años para insertarse en el mercado laboral. Ahora, gracias a esta iniciativa municipal, podrán aportar activamente en obras y programas en beneficio de la comunidad.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049818905120551191?s=20&partner=&hide_thread=false La mini cuadrilla de la Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) inicia sus funciones. Randy, Víctor, Edward y Josué narraron al equipo de #TReporta las dificultades que han enfrentado para poder conseguir un empleo. Pero ahora, a través de esta iniciativa apoyarán proyectos y obras… pic.twitter.com/qGcO65WuKF — Telemetro Reporta (@TReporta) April 30, 2026

Primera misión: combatir el dengue

La primera tarea asignada a la mini cuadrilla será colaborar con el Ministerio de Salud de Panamá en un operativo de eliminación de criaderos de mosquitos en Tocumen, ante el aumento de casos de dengue en el país.

Este tipo de jornadas busca reducir la proliferación del mosquito transmisor y proteger la salud de la población.

Inclusión con impacto social

La iniciativa no solo promueve el empleo, sino que también envía un mensaje de inclusión y reconocimiento de capacidades, rompiendo estigmas sobre las personas de baja estatura en el ámbito laboral.