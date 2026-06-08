Oficinas de Servicios funerarios de la Alcaldía de Panamá cambia su ubicación

La Alcaldía de Panamá informó a la ciudadanía que el Departamento de Servicios Funerarios atenderá en una nueva ubicación a partir del lunes 8 de junio.

Según el comunicado oficial, todos los trámites relacionados con servicios funerarios serán gestionados desde el nuevo punto de atención ubicado en el Centro Comercial Las Américas, Nivel 1, en el corregimiento de Calidonia, a un costado de El Machetazo.

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Servicios funerarios: ¿Qué trámites se podrán realizar?

La entidad detalló que en la nueva sede se continuarán ofreciendo los servicios relacionados con:

Inhumaciones.

Recuperación de restos.

Certificaciones.

Mejoras en criptas.

Compra de criptas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/2063969488471499231?s=20&partner=&hide_thread=false COMUNICADO pic.twitter.com/KlIM9xy5D4 — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) June 8, 2026

La medida busca centralizar y facilitar la atención a los usuarios que requieren realizar este tipo de gestiones.

Horario de atención por la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía indicó que el horario de atención se mantendrá de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los ciudadanos que necesiten realizar algún trámite o recibir orientación podrán acudir directamente a la nueva oficina durante este horario.

Canal de consultas

Para consultas adicionales, la institución habilitó la línea telefónica 524-8900, donde los usuarios podrán recibir información relacionada con los servicios ofrecidos por el departamento.

Las autoridades recomendaron a la población tomar en cuenta el cambio de ubicación para evitar contratiempos al momento de realizar sus trámites.