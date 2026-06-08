Oficinas de Servicios funerarios de la Alcaldía de Panamá cambia su ubicación

La Alcaldía de Panamá informó a la ciudadanía que el Departamento de Servicios Funerarios atenderá en una nueva ubicación a partir del lunes 8 de junio.
Te puede interesar: Atención visitantes: estas áreas del Mercado San Felipe Neri estarán cerradas varios días
Servicios funerarios: ¿Qué trámites se podrán realizar?
La entidad detalló que en la nueva sede se continuarán ofreciendo los servicios relacionados con:
- Inhumaciones.
- Recuperación de restos.
- Certificaciones.
- Mejoras en criptas.
- Compra de criptas.
La medida busca centralizar y facilitar la atención a los usuarios que requieren realizar este tipo de gestiones.
Horario de atención por la Alcaldía de Panamá
La Alcaldía indicó que el horario de atención se mantendrá de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Los ciudadanos que necesiten realizar algún trámite o recibir orientación podrán acudir directamente a la nueva oficina durante este horario.
Canal de consultas
Para consultas adicionales, la institución habilitó la línea telefónica 524-8900, donde los usuarios podrán recibir información relacionada con los servicios ofrecidos por el departamento.
Las autoridades recomendaron a la población tomar en cuenta el cambio de ubicación para evitar contratiempos al momento de realizar sus trámites.