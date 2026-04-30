Inundación en el Centro de Alto Rendimiento "Matador" Tejada tras fuertes lluvias en Panamá

Las intensas lluvias registradas la tarde de este miércoles provocaron inundaciones en el recién inaugurado Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos 'Matador' Tejada Hansell, específicamente en áreas como los estacionamientos del complejo.

El desbordamiento de quebradas cercanas, ubicadas en el sector de Juan Díaz, generó acumulación de agua en las instalaciones deportivas, lo que ha encendido cuestionamientos sobre el diseño del proyecto.

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PANDEPORTES señala posibles fallas en estudios

El director de PANDEPORTES, Miguel Ordóñez, indicó que el contratista debía presentar estudios hidrológicos adecuados, por tratarse de un proyecto bajo la modalidad de estudio, diseño y construcción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049837484129894758?s=20&partner=&hide_thread=false “Este proyecto era un estudio, diseño y construcción, cuando los proyectos son estudio, diseño y construcción el contratista tiene la responsabilidad de someter estos estudios hidrológicos. Si se hizo un estudio hidrológico, que es lo que tenemos que revisar porque fue aceptado… pic.twitter.com/xcCa3cTVQY — Telemetro Reporta (@TReporta) April 30, 2026

“Si se hizo un estudio incompleto o no se tomó en cuenta que estas cosas podían pasar, desde mi punto de vista es una deficiencia del contratista”, afirmó. “Si se hizo un estudio incompleto o no se tomó en cuenta que estas cosas podían pasar, desde mi punto de vista es una deficiencia del contratista”, afirmó.

Proyecto está bajo garantía

Ordóñez aclaró que, aunque el centro ya cuenta con acta sustancial de entrega, aún no tiene acta final, por lo que se mantiene bajo garantía.

Esto implica que cualquier daño o corrección necesaria será responsabilidad del contratista.

“El Estado panameño puede estar tranquilo de que todos los correctivos están bajo garantía”, aseguró.

¿Qué provocó la inundación?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049829626784977269?s=20&partner=&hide_thread=false “Este es un proyecto que esta fase se dio la orden de proceder en el año 2022, toda la fase, este fue un proyecto por ser zona inundable que tuvo que tener un estudio hidrológico muy robusto y se hizo un sistema de canalización de las aguas. El problema o lo que estamos viendo,… pic.twitter.com/3dOwzfhSdQ — Telemetro Reporta (@TReporta) April 30, 2026

Según la explicación técnica, el fenómeno se originó por una combinación de factores:

lluvias intensas provocadas por un sistema de baja presión,

marea alta,

saturación del sistema pluvial,

Esto generó que el agua no pudiera evacuar correctamente hacia el mar, provocando su retorno e inundación en el área.

Zona históricamente vulnerable

El director también recordó que el proyecto, cuya orden de proceder data de 2022, se construyó en una zona considerada inundable, lo que requería un sistema de drenaje robusto.

Las autoridades indicaron que revisarán los estudios hidrológicos realizados durante la administración anterior para determinar posibles fallas.