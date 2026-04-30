Inundación en el Centro de Alto Rendimiento "Matador" Tejada tras fuertes lluvias en Panamá

Las intensas lluvias registradas la tarde de este miércoles provocaron inundaciones en el recién inaugurado Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos 'Matador' Tejada Hansell, específicamente en áreas como los estacionamientos del complejo.
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PANDEPORTES señala posibles fallas en estudios
El director de PANDEPORTES, Miguel Ordóñez, indicó que el contratista debía presentar estudios hidrológicos adecuados, por tratarse de un proyecto bajo la modalidad de estudio, diseño y construcción.
Proyecto está bajo garantía
Ordóñez aclaró que, aunque el centro ya cuenta con acta sustancial de entrega, aún no tiene acta final, por lo que se mantiene bajo garantía.
Esto implica que cualquier daño o corrección necesaria será responsabilidad del contratista.
“El Estado panameño puede estar tranquilo de que todos los correctivos están bajo garantía”, aseguró.
¿Qué provocó la inundación?
Según la explicación técnica, el fenómeno se originó por una combinación de factores:
- lluvias intensas provocadas por un sistema de baja presión,
- marea alta,
- saturación del sistema pluvial,
Esto generó que el agua no pudiera evacuar correctamente hacia el mar, provocando su retorno e inundación en el área.
Zona históricamente vulnerable
El director también recordó que el proyecto, cuya orden de proceder data de 2022, se construyó en una zona considerada inundable, lo que requería un sistema de drenaje robusto.
Las autoridades indicaron que revisarán los estudios hidrológicos realizados durante la administración anterior para determinar posibles fallas.