Panamá Nacionales -  30 de abril de 2026 - 09:14

Alcaldía de Panamá lanza plan de reciclaje escolar que impactará a más de 12 mil estudiantes

Alcaldía de Panamá impulsa reciclaje en escuelas con impacto en 12 mil estudiantes. El plan busca expandirse a 180 planteles.

Alcaldía de Panamá: Cuatro pilares del programa

Alcaldía de Panamá: Cuatro pilares del programa

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá presentó este miércoles el Plan Integral de Educación y Reciclaje Escolar, una iniciativa que busca impulsar programas de reciclaje en centros educativos del distrito. El programa iniciará en 11 escuelas y tendrá un impacto directo en más de 12,000 estudiantes, docentes y personal educativo.

Escuelas contarán con estaciones de reciclaje

Como parte del plan, se instalarán:

  • estaciones de reciclaje,
  • centros de acopio,
  • sistemas de medición,

con el objetivo de garantizar un proceso funcional, medible y autosostenible dentro de los planteles.

Alcaldía de Panamá: Cuatro pilares del programa

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La metodología estará basada en cuatro ejes principales:

  • educar,
  • adecuar,
  • recolectar,
  • retroalimentar.

Según las autoridades, este modelo busca transformar la cultura ambiental desde las aulas y extender su impacto hacia las comunidades.

Educación ambiental con impacto comunitario

El Ministerio de Educación de Panamá destacó que las escuelas funcionarán como espacios clave para la formación de hábitos sostenibles.

“Las escuelas se consolidan como espacios para la transformación de hábitos, extendiendo su impacto hacia los hogares”, señaló la entidad. “Las escuelas se consolidan como espacios para la transformación de hábitos, extendiendo su impacto hacia los hogares”, señaló la entidad.

Meta: llegar a 180 escuelas

La Alcaldía indicó que el plan tiene como objetivo expandirse a 180 centros educativos en los 26 corregimientos del distrito, creando un modelo replicable para enfrentar la crisis de residuos en el país.

Además, el programa “Adopta una Escuela para Reciclar” promoverá alianzas con empresas, organizaciones y la sociedad civil para fortalecer su sostenibilidad.

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