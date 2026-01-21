Policía Nacional: Bocas del Toro contará con nueva sede regional en antiguas instalaciones de Chiquita

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego confirmo que se habilitará nueva sede regional de la Policía Nacional en las antiguas instalaciones de la empresa Chiquita Panamá que actualmente se encuentran en desuso.

El anuncio se dio durante una gira de trabajo realizada este martes en la provincia, como parte de las acciones del Gobierno para fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad operativa de los estamentos en zonas estratégicas del país.

También te puede interesar: Homicidio en Coclé: Riña termina en muerte, Policía Nacional busca a los responsables

G_MtTatXgAAK5sa

Refuerzo institucional en Bocas del Toro

Según explicó el ministro Ábrego, el uso de estas instalaciones permitirá ampliar la presencia policial en la región, lo que contribuirá a una respuesta más eficiente ante situaciones de seguridad ciudadana.

Aunque no se precisaron fechas para la puesta en marcha de la nueva sede, las autoridades adelantaron que el proyecto forma parte de una estrategia nacional orientada a reforzar la cobertura y el despliegue de la Policía Nacional en el interior del país.