Policía Nacional: Bocas del Toro contará con nueva sede regional en antiguas instalaciones de Chiquita

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego confirmo que se habilitará nueva sede regional de la Policía Nacional en las antiguas instalaciones de la empresa Chiquita Panamá que actualmente se encuentran en desuso.
Refuerzo institucional en Bocas del Toro
Según explicó el ministro Ábrego, el uso de estas instalaciones permitirá ampliar la presencia policial en la región, lo que contribuirá a una respuesta más eficiente ante situaciones de seguridad ciudadana.
Aunque no se precisaron fechas para la puesta en marcha de la nueva sede, las autoridades adelantaron que el proyecto forma parte de una estrategia nacional orientada a reforzar la cobertura y el despliegue de la Policía Nacional en el interior del país.