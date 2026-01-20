Boyd Galindo pide revisar proyecto de ley que amplía horarios en centros de salud

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, solicitó un mayor análisis del Proyecto de Ley 19 , aprobado en segundo debate en la Asamblea Nacional, el cual busca extender los horarios de atención en los centros de salud del Ministerio de Salud (MINSA).

"Esto hay que analizarlo. Un aumento generalizado de la extensión de horarios en los centros de salud, primero, no se necesita y, segundo, dicho aumento debe contar con las partidas presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)", manifestó el titular de Salud.

Boyd Galindo explicó que actualmente 120 centros de salud a nivel nacional ya cuentan con horario extendido, bajo un esquema ajustado a las necesidades específicas de cada región, corregimiento y distrito, especialmente en aquellas áreas donde se requiere atención médica después del horario laboral.

“La iniciativa de este proyecto es buena, pero hay que analizarla y ordenarla, de manera que se cuente con el presupuesto necesario para poder cumplirla”, reiteró el ministro.

Propuestas de modificación del MINSA

Durante el primer debate del Proyecto de Ley 19, el MINSA presentó modificaciones a dos artículos, relacionadas con la implementación de los horarios extendidos.

Una de las propuestas fue modificar el artículo 3, quedando redactado de la siguiente manera:

«El Ministerio de Salud, de acuerdo con las necesidades específicas de cada región, implementará políticas para la adecuada y suficiente prestación de los servicios de salud integral y el suministro de medicamentos e insumos, conforme a lo dispuesto en la normativa sanitaria vigente».

Asimismo, se propuso ajustar el artículo 4, estableciendo que:

«Los centros de salud, subcentros de salud, policentros, MINSA CAPSI y otros similares funcionarán en los horarios que determine el Ministerio de Salud, de acuerdo con las necesidades poblacionales, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y los recursos presupuestarios de cada región de salud».

No obstante, el MINSA aseguró que procurará que en cada región de salud exista al menos una instalación de atención primaria con horario extendido, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos de salud.