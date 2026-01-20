Panamá prohíbe ocho plaguicidas altamente peligrosos en la agricultura

El Gobierno de Panamá prohibió el uso de ocho plaguicidas considerados altamente peligrosos en el sector agrícola, como parte de una medida orientada a proteger la salud pública, garantizar la inocuidad de los alimentos y preservar los ecosistemas.

Los productos prohibidos son: Alaclor, Benomilo, Carbaril, Endosulfán, Formaldehído, Imazalil, Propaclor y Spirodiclofen, de acuerdo con una nota oficial del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Gobierno prohíbe ocho plaguicidas altamente peligrosos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013735120088268956?s=20&partner=&hide_thread=false El Gobierno de Panamá prohibió el uso de ocho palguicidas "altamente peligrosos" en el sector agrícola. Estos son: Alaclor, Benomilo, Carbaril, Endosulfán, Formaldehído, Imazalil, Propaclor y Spirodiclofen.



Esta decisión se adoptó como una medida para "garantizar la inocuidad de… pic.twitter.com/DpQP4cWUbJ — Telemetro Reporta (@TReporta) January 20, 2026

La disposición establece la prohibición de la importación, fabricación, formulación, reenvasado y reempaque de estos plaguicidas en todo el territorio nacional.

Según el MIDA, la decisión se adoptó tras un análisis técnico realizado por la Comisión Técnica de Plaguicidas (COTEPA), organismo interinstitucional en el que participan el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La entidad destacó que esta medida forma parte de los esfuerzos del Estado por fortalecer los controles sanitarios y ambientales en la actividad agrícola, así como por promover prácticas más seguras y sostenibles en la producción de alimentos en Panamá.