Playas del Casco Antiguo: alcalde Mayer Mizrachi publica requisitos para ingresar

El programa de rescate de las siete playas del Casco Antiguo , coordinado por la Alcaldía de Panamá, avanza de manera sostenida con los trabajos de limpieza y recuperación de la Playita Punta Chiriquí, ubicada en la costa del Paseo de las Bóvedas, donde las labores ya superan el 70% de ejecución.

Contenido relacionado: IMA publica donde habrá agroferias para el martes 20 y miércoles 21 de enero

Las jornadas incluyen el retiro de escombros, recolección de desechos sólidos y remoción de caliche, trabajos que son ejecutados por el equipo de la Dirección de Gestión Ambiental, con el respaldo de agentes de la Policía Municipal y personal de la Junta Comunal de San Felipe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mayer/status/2012581459681304669?s=20&partner=&hide_thread=false Playita Las Garzas pic.twitter.com/ApID1rBLe3 — Mayer Mizrachi (@Mayer) January 17, 2026

Mayer Mizrachi publica los requisitos para ingresar a las playas del Casco Antiguo

La subdirectora de Resiliencia y Cambio Climático de la Alcaldía de Panamá, Yarelys Gómez, quien está a cargo de estas labores, informó que el próximo punto de intervención será la Playa Prieta, ubicada a un costado de la avenida Eloy Alfaro, cerca de la Cinta Costera.

El proyecto contempla la recuperación integral de Playa Santo Domingo 1 y 2, Malecón 1 y 2, Punta Chiriquí, Playa Prieta y Playa Noria, que en conjunto conformarán la Ruta de las Playas, un circuito diseñado para mejorar el acceso de residentes y visitantes a las costas del Centro Histórico de la ciudad de Panamá.

Esta iniciativa busca no solo la rehabilitación ambiental, sino también la puesta en valor del patrimonio costero, promoviendo espacios más seguros, limpios y accesibles para el disfrute ciudadano.