Línea 3 del Metro de Panamá: cambian parada frente a Plaza Xtra en Arraiján

Noemí Ruíz
Los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá continúan avanzando en Panamá Oeste, específicamente en la estación Arraiján, como parte del proyecto que busca mejorar la movilidad de miles de usuarios.

Debido a estas labores y por motivos de seguridad, se inhabilitará la parada de buses ubicada frente a Plaza Xtra, informaron las autoridades del Metro de Panamá.

Cambios importantes para los usuarios por construcción de línea 3

El Metro de Panamá detalló que:

  • La nueva parada estará ubicada a pocos metros de la actual, para minimizar afectaciones a los usuarios.
  • Los trabajos iniciaron desde hoy y se extenderán por un período aproximado de cinco meses.
  • Las labores se realizarán en jornada continua de 24 horas, con el objetivo de acelerar el avance del proyecto.

Las autoridades agradecieron la comprensión y colaboración de los usuarios, reiterando que estas acciones forman parte del compromiso de avanzar “con paso firme hacia un mejor transporte para todos”.

