Línea 3 del Metro de Panamá: cambian parada frente a Plaza Xtra en Arraiján

Los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá continúan avanzando en Panamá Oeste, específicamente en la estación Arraiján, como parte del proyecto que busca mejorar la movilidad de miles de usuarios.
Cambios importantes para los usuarios por construcción de línea 3
El Metro de Panamá detalló que:
- La nueva parada estará ubicada a pocos metros de la actual, para minimizar afectaciones a los usuarios.
- Los trabajos iniciaron desde hoy y se extenderán por un período aproximado de cinco meses.
- Las labores se realizarán en jornada continua de 24 horas, con el objetivo de acelerar el avance del proyecto.
Las autoridades agradecieron la comprensión y colaboración de los usuarios, reiterando que estas acciones forman parte del compromiso de avanzar “con paso firme hacia un mejor transporte para todos”.