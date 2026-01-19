Residentes de Pedregal protestan por vertedero en Villa Cruz y denuncian camiones con animales muertos

Residentes de la barriada Villa Cruz, en la comunidad de Rana de Oro, corregimiento de Pedregal, realizaron piqueteos para denunciar los fuertes y persistentes malos olores que, aseguran, provienen de un vertedero ubicado en un terreno colindante a sus residencias.

Vecinos de Pedregal denuncian malos olores del vertedero

De acuerdo con los moradores, camiones estarían ingresando al área para verter desechos de origen animal, situación que ha generado un ambiente insalubre que afecta la calidad de vida de las familias, especialmente de niños y adultos mayores.

“Los olores son insoportables, no podemos comer tranquilos ni abrir las ventanas”, manifestaron residentes durante la protesta, quienes exigieron la intervención inmediata de las autoridades ambientales y municipales.

Propietario admite responsabilidad y promete solución

El propietario del terreno donde se depositan los desechos reconoció públicamente que los malos olores provienen de su empresa, y aseguró que tomará medidas para erradicar el problema de raíz.

Según indicó, esta situación ha afectado a los residentes de Villa Cruz durante al menos tres años, por lo que se comprometió a implementar correctivos definitivos para evitar que continúe la emisión de olores desagradables en la zona. Los residentes advirtieron que mantendrán las acciones de protesta si no observan soluciones concretas en el corto plazo.